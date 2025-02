Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri vincono contro il PSV, la conferenza stampa di Thiago Motta

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 11 febbraio 2025– 10 febbraio 2025– 9 febbraio 2025– 8 febbraio 2025– 7 febbraio 2025– 6 febbraio 2025– 11 febbraio 2025postPsv: «McKennie può giocare dappertutto, faccio fatica a non metterlo. Contento di Mbangula e Douglas Luiz, vi spiego il cambio di Yildiz»Ore 23:50 –postPsv: le sue dichiarazioni dopo il match d’andata dei playoff di Champions League 2024/25PagellePsv: Mbangula è (ancora) la mossa vincente, McKennie imprescindibile, Kelly da rivedere VOTIOre 23:10 – PagellePsv: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League 2024/25Psv 2-1: iil primo roundgli olandesi! Decidono le reti di McKennie e MbangulaOre 23:00 –Psv: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata del playoff di Champions League 2024/25Convocatiper il PSV, la lista di: prima chiamata europea per i nuovi acquisti, sei gli assenti.