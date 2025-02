Bergamonews.it - Ultime piogge, poi si va verso un weekend più freddo ma asciutto e soleggiato

Questa settimana sull’Europa centro-occidentale sarà presente un debole flusso Atlantico, che porterà sulla nostra regione cieli spesso nuvolosi consparse ma con temperature miti per il periodo.Questo fine settimana il Nord-Italia sarà lambito da un’irruzione di aria fredda che colpirà l’Europa orientale fino ai Balcani. Sulla nostra regione avremo quindi un lieve calo termico (da confermare).Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 12 febbraio 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibili deboli precipitazioni sparse su tutti i settori.Quota neve compresa sui 1.100/1.300 metri per il settore Alpino e sui 1.300/1.500 metri per il settore Prealpino.