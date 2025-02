Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-02-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura nuovamente in casa al magri è partita l’indagine del tribunale dei ministri secondo quanto scrivono il Corriere della Sera Repubblica ce l’ha chiesto l’acquisizione di una serie di atti amministratore della Giustizia Corte d’Appello e Procura Generale disono i documenti che servono per ricostruire quanto accaduto tra l’arresto nel generale libico in un albergo di Torino all’alba del 19 gennaio tu mandato della corte penale internazionale il suo ritorno a Tripoli a bordo di un aereo di Stato Italiano dopo la scarcerazione da parte della Corte d’Appello diil 21 gennaio decise mancanza della ballo all’arresto del ministro Nordio nel fascicolo sono indagati la Giorgia Meloni ministri Nordio per omissione di atti d’ufficio e piantedosi è il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano via il conduttore di Fox News Anna ti ha fermato che inviato speciale del presidente degli distribuito a bordo del suo aereo privato per trattare la liberazione dell’americano detenuti in Russia dal 2021 ha parlato per 3 ore e mezza con il presidente russo Vladimir Putin ho detto il conduttore americano in un’intervista telefonica riportata sul sito del dipartimento di stato americano con il segretario Marco Rubio che non ha né confermato ne smentito incontro programma initalia.