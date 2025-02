Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mercoledì 12 febbraio È partita l’indagine del tribunale dei ministri sul caso al masry ieri secondo quanto scrivono il Corriere della Sera dei pubblicati o legata all’acquisizione di una serie di atti amministrativo della Giustizia Corte d’Appello e Procura Generale didocumenti che servono per ricostruire quanto accaduto tra l’arresto del generale libico in un albergo di Torino all’alba del 19 gennaio tu mandato della corte penale internazionale e il suo ritorno a bordo di un aereo di Stato Italiano dopo la scarcerazione da parte della Corte d’Appello diil 21 gennaio decisa In mancanza della ballo all’arresto del ministro Nordio nel fascicolo sono indagati la prendere Giorgia Meloni Finardi o per omissione di atti d’ufficio e piantedosi è il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano via il conduttore di Fox News Anna ti ha fermato che li inviato speciale del presidente degli Stati Uniti distribuito Mosca bordo del suo aereo privato per trattare la liberazione dell’americano detenuti in Russia dal 2021 ha parlato per 3 ore e mezza con il presidente russo Vladimir Putin l’ho detto il conduttore americano e non intervistate riportata sul sito del dipartimento di stato americano con il segretario Marco Rubio chi non ha né confermato ne smentito l’incontro veniamo in Italia boom di ascolti a debutto del Festival di Carlo Conti calcolato il nuovo sistema del total audiens hanno visto la prima serata 12 milioni e seicentomila spettatori pari al 65,3% di sera lo scorso anno l’ultimo di Amadeus in base ai dati Auditel e riferite esclusivamente la TV tradizionale e non quella on-line come quest’anno avevo tenuto in media 10 milioni 561 mila telespettatori pari al 65,1% di sera la Total audiens introdotta per la prima volta Quest’anno calcola il pubblico dello Small screen che segue il programma in diretta su smartphone PC e tablet la cronaca in chiusura un corriere ha visto una donna sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa a Roncoferraro in provincia di Mantova ha chiamato l’ambulanza in Ospedale Melzo che il suo ex compagno l’aveva colpita la testa con una decina di martellate causandole gravi lesioni la donna 38 anni originaria del Marocco ma tanto tempo nel mantovano con suoi due figli è ricoverato in pericolo di vita dopo un intervento d’urgenza l’uomo col nazionale di 40 anni è stato fermato per tentato omicidio a precedenti per maltrattamenti e lesioni personali e i giorni scorsi era stato denunciato da donna per stalking era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa