Ultime Notizie Roma del 12-02-2025 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la classifica provvisoria della prima serata del Festival di Sanremo Brunori Sas Giorgia Lucio corsi Simone Cristicchi Achille Lauro non in ordine ovviamente di po’ di questo è il gruppo di 5 x scelti dalla giuria della stampa sala stampa del web la sorpresa poi di questo festival è stato l’intervento di Papa Francesco che ha lanciato il suo la musica come uno strumento di pace Oltre alle esibizioni di tutti gli artisti in gara protagonisti Jovanotti col suo show diffuso è Gianmarco Tamberi No I’m here Howard israeliani e palestinesi uniscono le Imagine cantata in arabo ebraico e in inglese combinata maschile nel tennis ottima gara di Parisse Schio dopo lo stop per la nebbia in pista da gara ripreso dopo le donne squadra di Butta anche al maschile nella rassegna iridata di sabacle coppie si dividono su una manche discesa e una di slalom Ed ora lela cronaca un corriere ha visto una donna sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di una casa a Roncoferraro a Mantova l’uomo ha chiamato l’ambulanza ed è stato in ospedale che è emersa la violenza subita colpire la testa La donna è stato il compagno con una decina di martellate causando le gravi lesioni la donna ricoverata in ospedale al momento risulta ancora in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico d’urgenza Scusate la vittima 38 anni originario del Marocco era residente da tempo nel mantovano con i suoi figli di 11 9 anni l’uomo connazionale di 40 è stato fermato dai Carabinieri per tentato omicidio e nel corso dell’udienza generale di oggi in aula Paolo Sesto Papa Francesco ha preferito non leggere la catechesi preparata incentrata sul tema è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore la nascita di te la visita dei pastori ancora sofferente per la bronchite già dell’udienza di mercoledì scorso Nella Messa di domenica a San Pietro per il Giubileo delle forze armate Il Santo Padre aveva evitato la lettura dei testi preparati e l’avevi stia raccontare una vicenda che ha sconvolto la Corea del Sud in una scuola elementare della città centrale di Dyson una bambina di 8 anni è stata uccisa a coltellate da una maestra insegnante 40 anni ha confessato il crimine per la piccola trovata con le ferite da taglio in un Plesso scolastico non c’è stato nulla da fare inutile la corsa in ospedale dove è stata dichiarata morta e ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa