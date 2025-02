Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-02-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho appuntamento con l’informazione un quarantenne originario del Marocco è stato fermato dai Carabinieri a Roncoferraro Mantova con l’accusa di tentato omicidio l’uomo avrebbe ferito martellate la ex una trentottenne suo connazionale madre di due figli di 11 9 anni che nei giorni scorsi lo aveva denunciato per stalking a soccorrere la donna è stato un corriere che l’ha vista sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa chiamato l’ambulanza in ospedale dal racconto della donna emerso che l’ex compagno l’aveva colpita la testa con una decina di martellate causandole gravi lesioni alla testa andiamo in medioriente in bilico amarti minaccia di sospendere rilascio degli ostaggi italiani previsto per sabato fino a nuovo avviso e accusa Israele di non adempiere agli obblighi del raccordo le minacce del presidente Donald Trump sulla liberazione degli ostaggi non fanno a complicare ulteriormente le cose affermano i fondamentalisti le tue parole lo sfollamento dei palestinesi Sono razzisti un appello alla pulizia etnica e fanno sapere che la porta e resta aperta per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio prigionieri Israele deve adempiere i propri obblighi per lo stato ebraico si tratta di una tale violazione dei c’è stato il fuoco il premier Netanyahu afferma che stiamo non restituisce gli ostaggi e sabato mezzogiorno senza specificare il numero registrato il fuoco era interrotto e Lady F torneranno a combattere intensamente finché ammazzano sarà definitivamente sconfitto l’Egitto intende presentare una visione globale per costruzione dell’ attrice di Garda che garantisca i palestinesi il mantenimento delle loro terre e cambiamo argomento una giovane di 23 anni è stata aggredita e violentata Sul portone di casa ieri sera mentre faceva rientro nella sua abitazione a Sassari non è chiaro che abbia dato l’allarme Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 che ha soccorso La 23enne e gli agenti della squadra mobile la zona per quanto centrale lui è poco frequentata di notte oltre al racconto della ragazza in grave stato di shock potranno essere determinanti per le indagini le riprese di alcune telecamere di sicurezza nei pressi del luogo dell’aggressione più di un adolescente su 4 tra i 14 18 anni pensa sia frequente subito a sinistra discriminazioni legate all’orientamento all’identità sessuale il 22% discriminazione e mentre più di uno su tre episodi di body shaming e risultato di un’indagine realizzata da Save the Children secondo cui quasi un adolescente italiano su quattro li tiene la pornografia una rappresentazione realistica Nell’atto sessuale mentre il 17% dei ragazzi delle ragazze d’accordo che l’autoproduzione di materiale pornografico mostra aiutarle soddisfare alcune necessità economiche un’altra elementare di 45 anni è stato arrestato in flagranza degli agenti della polizia locale di Milano per violenza sessuale su minori in una scuola pubblica del Capoluogo Lombardo il lunedì gli agenti sono intervenuti dopo aver lato telecamere nascoste nella scuola dopo aver visionato le immagini hanno portato il maestro fuori dalla scuola e l’hanno arrestato nei giorni scorsi alcuni genitori allarmati dalle parole delle figlie su comportamenti sospetti da docente siano rivolti al dirigente scolastico degli è scattata la segnalazione con il successivo intervento dei vigili e ci fermiamo qui a voi l’augurio di una buona giornata In collaborazione con Agenzia Italia Stampa