Ultime Notizie Roma del 12-02-2025 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale da parte di Francesco Vitale in studio Bruno Giorgia Lucio corti Simone Cristicchi Achille Lauro sono i primi 5 artisti non in ordine di classifica dopo la prima serata di Sanremo in base al voto della sala stampa una serata che consegna il festival storia grazie al videomessaggio di Papa Francesco che parla della musica come strumento di pace travolgente performance di Jovanotti per le strade al porto sui balconi tamburi dei Re Village hanno accompagnato sulle note dell’ Ombelico del mondo L’artista che si è abbattuto come un ciclone sul Festival tutto d’oro vestito ha cantato medley sulla I love you baby fuori onda a te Bianca Gianmarco Tamberi campione olimpico di salto in alto che dopo i mesi molto duri di Parigi ha deciso di rimettersi in gioco ci vediamo a Los Angeles 2028 annunciato e si infiamma Losco libri di ortaggi entro sabato a mezzogiorno sarà guerra verso il primo ministro israeliano Netanyahu che ha ordinato all’esercito di radunare le forze dentro intorno alla striscia di Gaza un ultimata una dama che arriva anche il presidente degli Stati Uniti Trump che due giorni aveva minacciato l’inferno gli eredi Giordania ricevuto alla Casa Bianca no allo sfollamento di Gaza il Tycoon minaccia il taglio degli aiuti il papà il presidente americano dei portare I migranti ti ferisce la dignità dell’uomo scrive in una lettera e vescovi americani la replica della sua chiesa del Vaticano a un muro intorno l’Egitto ha reso Noto di voler presentare una visione per la costruzione di Garda che non prevedano sfollamento dei palestinesi dalla striscia se riuscirà a portare Ucraina in russo del tavolo delle trattative zielinski offrivamo tu lo scambio territoriali diretto rinunciando alle zone di tiene nella regione russa Lì costa cambieremo un territorio con un altro ha detto al Guardian Trump intanto alza il tiro l’Ucraina potrebbe diventare rosse gran parte già ci si sente dice Mosca il presidente americano Lancia Kiev ci restituisca aiuti con 500 miliardi di terre rare il libro ma l’americano che era detenuto in Russia Spero che questo sia l’inizio di un rapporto in cui possiamo porre fine a quella guerra E le parole di Trump il Consiglio regionale della Toscana ha provato con alcuni emendamenti la proposta di legge di iniziativa Popolare sul fine vita e liberi subito promosso dall’ associazione Coscioni è supportata da oltre 10 mila firme la Toscana è la prima regione italiana introdurre una regolamentazione sulla procedura con la quale le persone che vogliono accedere al suicidio assistito possono fare domanda alla ASL e su tempi e modalità di risposta della commissione per verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla consulta affinché l’aiuto al suicidio non costituisca reato un grande passo per la libertà di scelta di Cembra Bonino una grave forzatura Attack noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento riesco In collaborazione con Agenzia Italia Stampa