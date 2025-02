Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la classifica provvisoria della prima serata di Sanremo vede Bruno restart Giorgia Lucio corsi Simone Cristicchi e Achille Lauro è il gruppo dei cinque per scelti dalla giuria della sala stampa del web non in ordine ovviamente di classifica la sorpresa di questo festival l’intervento di Papa Francesco per il suo appello musica come strumento di pace Oltre alle esibizioni di tutti gli artisti protagonisti di Jovanotti col suo show diffuso e Gianmarco Tamberi no Emilia Words in italiano i palestinesi uniscono le loro voci in Imagine cantata in arabo ebraico e inglese le altreLa Toscana è la prima regione ad avere una legge di iniziativa Popolare sul suicidio medicalmente assistito il consiglio regionale ha approvato la norma sul fine vita che apro dopo la raccolta mila firme promossa dall’Associazione Luca Coscioni e alcune modifiche volute dalla maggioranza la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 il testo è stato approvato con 27 voti a favore dei consiglieri PD Italia 5 Stelle 13 voti contrari del centrodestra nessun astenuto è un solo consigliere non si è espresso l’Egitto presentare un piano per ricostruire la striscia di Gaza la necessità di trasferire i palestinesi che vivono lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri del Cairo in una nota spiegando che intende presentare una visione completa per la ricostruzione della striscia che garantisca i palestinesi rimangono sulla loro terra d’Egitto spera di cooperare con l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump per raggiungere una pace globale giusta nella regione prosegue la nota ai turisti a raccontare una vicenda che ha sconvolto la Corea del sud è in una scuola elementare nella città centrale di Dyson una bambina di 8 anni è stata uccisa a coltellate da una maestra insegnante 40 anni ha confessato il crimine per la pizza trovata con ferite da taglio in un Plesso scolastico non c’è stato nulla da fare inutile la corsa in ospedale dove è stata dichiarata morta Sport Champions Juventus 69 definisce 21 mercoledì 19 il rito non portano gli ottavi questa sera Club brugge Atalanta e Feyenoord Milan i rossoneri su Ciao Felice chi è la dea proteggo.