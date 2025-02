Bollicinevip.com - UeD, la dama Agnese si dichiara a Gianmarco Steri: “Se vuoi io ci sono”

Leggi su Bollicinevip.com

Uomini e Donne, anche laè interessata a, cosa ha detto in studiofa breccia anche nel cuore di Angese, lasiin puntatasta conquistando proprio tutti a Uomini e Donne, da quando è salito sul trono infatti in migliaia simesse in contatto con la redazione dicendosi interessate a lui.più di ottomila le ragazze che hanno manifestato la volontà di corteggiarlo nel noto dating show di Maria De Filippi, infatti lui ha dovuto fare delle selezioni. Il nuovo tronista ha tenuto le ragazze che lo hanno colpito di più e ha fatto le prime esterne, durante le quali è stato molto bene con le sue corteggiatrici.In studio ci ha tenuto a precisare che lui non ha intenzione di far perdere tempo a nessuno, soprattutto perché è rimasto colpito dal fatto che molte delle ragazze nondi Roma e prendono aerei e pulman per conoscerlo.