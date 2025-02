Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, abbiamo piano B se non entreremo in Nato

Milano, 12 feb. (LaPresse) – “Se l’non sarà nella, significa che l’costruirà lasul suo territorio. Quindi,bisogno di un esercito grande quanto quello che hanno oggi i russi. E per tutto questo,bisogno di armi e soldi. E chiederemo questo agli Stati Uniti”. È quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista all’Economist. Secondo, questo è il ‘B’ nel caso in cui l’non entrasse a far parte della. “bisogno del nostro esercito, ma dobbiamo raddoppiarlo per essere alla pari con l’esercito russo”, ha aggiunto