Lapresse.it - Ucraina: Trump, con Putin concordato subito negoziati per fine guerra

Washington (Usa), 12 feb. (LaPresse) – Nella telefonata con Vladimir, scrive Donaldsu Truth riguardo allain, “abbiamo anchedi far iniziare immediatamente iai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente Zelenskyy, dell’, per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso”. Il presidente riferisce di avere chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la Sicurezza Nazionale Michael Waltz e all’ambasciatore e inviato speciale Steve Witkoff di “guidare iche, sono fermamente convinto, avranno successo”.