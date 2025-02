Unlimitednews.it - Ucraina, telefonata Trump-Putin per “negoziati immediati”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In un post pubblicato oggi sui social, il presidente Donaldha fatto cenno ad unacon il presidente russo Vladimirin cui i due leader avrebbero “lavorato insieme, a stretto contatto”. La chiamata è avvenuta in seguito a uno scambio di prigionieri che ha portato la Russia a liberare l’insegnante americano Marc Fogel della Pennsylvania, dopo oltre tre anni di detenzione.Alexander Vinnik, un criminale russo condannato, è stato liberato come parte di uno scambio che ha visto il rilascio da parte di Mosca dell’americano Marc Fogel. La notizia è stata confermata anche da due funzionari statunitensi. “Abbiamo anche concordato che i nostri rispettivi team inizino immediatamente ie inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò subito”, ha affermatoin un post sul suo social Truth.