Ucraina il Cremlino dice no a Zelensky | Non discuteremo di scambi di territori con Kiev

Ilrifiuta unoo dicon l’, ipotesi evocata ieri da Volodymyrin un’intervista al Guardian come possibile base per le trattative. “Questo è impossibile. La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai diare il suoo”, ha detto ai giornalisti il portavoce delDmitry Peskov riferendosi alla regione di Kursk parzialmente occupata dall’esercito ucraino.Ieri parlando con il quotidiano britannicosi era detto pronto a offrire a Mosca unoale diretto, rinunciando aichedetiene nella regione russa di Kursk da quando è stata lanciata un’offensiva a sorpresa sei mesi fa. “eremo uno con un altro”, aveva detto il presidente ucraino nell’intervista, aggiungendo di non sapere quale parte delo occupato dalla Russiaavrebbe chiesto in cambio.