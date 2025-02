Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, il capo del Pentagono Hegseth: “Irrealistico tornare ai confini pre-2014 e portare Kiev nella Nato”. E striglia l’Europa

L’adesione all’allanon è un esito “realistico” dell’accordo di pace con la Russia, così come è “” pensare di ril’aiprecedenti del. Sono le dichiarazioni nette del nuovodelPete, alla sua prima esperienza da invitato alla riunione del gruppo di contatto sull’presieduto dalla Gran Bretagna a Bruxelles.In un discorso breve ma incisivo (da ex presentatore televisivo qual è) e pieno di affermazioni,ha aggiunto che la guerra è “a un momento critico” e che deve finire al più presto: “Lo spargimento di sangue deve finire, questa guerra deve finire”, ha dettoriecheggiando dichiarazioni già fatte all’inizio del suo mandato, e pronunciate anche dal presidente Usa Donald Trump.ha giudicato l’ipotesi di un ritiro delle truppe russe aidi prima delè un “obiettivo illusorio”, che non farà altro che prolungare la guerra e causare ulteriori sofferenze”.