Lapresse.it - Ucraina: Cremlino esclude scambio territori con Kiev, impossibile

Leggi su Lapresse.it

Milano, 12 feb. (LaPresse) – La Russia non ha mai discusso e non discuterà la questione di unodei suoi, è. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Questo è. La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai la questione di unodi”, ha dichiarato Peskov.