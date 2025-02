Universalmovies.it - UCI Cinemas | dal 13 al 16 febbraio arriva Hello! Spank il film

Leggi su Universalmovies.it

Continuano gli appuntamenti speciali di UCIper San Valentino: dal 13 al 16. Il. Le Pene d’Amore di, lo specialedell’icona degli anni 80.È la prima volta che, nato dalla penna di Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi,sul grande schermo con. Il. Le Pene d’Amore didel 1982 distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video.Il lungometraggio verrà proiettato nelle multisala UCIdal 13 al 16e, chi acquisterà online un biglietto per gli spettacoli in programmazione il 13, riceverà in omaggio l’esclusiva cartolina del: sinossiIn. Il. Le Pene D’Amore di, l’imbranato cagnolino amico di Aiko si innamoraa prima vista della cagnetta Anna.