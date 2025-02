Ilfattoquotidiano.it - Uccise Erika Preti, Fricano torna in carcere: la decisione dei giudici. Fu liberato per l’obesità

Dimitri, il biellese condannato a 30 anni per l’omicidio della sua fidanzata, èto in. L’uomo era stato scarcerato poco più di un anno fa per motivi di salute, a causa del suo peso, che aveva raggiunto i 200 chili, rendendogli difficile muoversi in cella.Ladi riportarlo inè arrivata dopo che il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di proroga dei domiciliari per un altro anno. Come riporta Il Corriere della Sera, secondo i, esistono strutture penitenziarie adeguate e dotate delle competenze mediche necessarie per curarlo.In tempi rapidi, già martedì mattina,è stato prelevato dalla sua abitazione dagli agenti della questura di Biella e trasferito inizialmente in. Da lì, sarà decisa la sua futura destinazione.