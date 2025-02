Sport.periodicodaily.com - Twente-Bodo Glimt: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei play-off di Europa League 2024/2025. I padroni di casa dovranno vedersela con gli svedesi che si sono rivelati la migliore squadra tra quelle qualificate agli spareggi.si giocherà 13 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio De Grolsch Veste di Enschede.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi sono riusciti a qualificarsi grazie alla differenza reti e ad un gol segnato nei minuti di recupero nell’ultima sfida contro il Besiktas. In campionato la squadra di Oosting è reduce da tre pareggi consecutivi ed è attualmente al sesto posto in classifica.Gli svedesi hanno fatto un percorso fin oltre le aspettative rimanendo fuori per un soffio dalle prime otto. Ecco perché la squadra di Knutsen non vuole sprecare questa occasione ma giocarsi fino in fondo una qualificazione che sarebbe storica.