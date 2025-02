Sololaroma.it - Twente-Bodo/Glimt, il pronostico di Europa League: GOL d’obbligo, occhio ai corner

Dopo due settimane di pausa sono tornate a prendersi la scena le coppe europee, con la Championsche ha inaugurato il programma di questa tre giorni. Domani invece, giovedì 13 febbraio, scenderà in campo l’, con tutte le otto sfide d’andata dei playoff. Tra le quattro che si disputeranno alle ore 21, al De Grolsch Veste ci sarà quella tra.I padroni di casa si sono conquistati per il rotto della cuffia la possibilità di giocarsi questo primo turno ad eliminazione diretta, chiudendo al 23° posto la fase campionato grazie al successo di misura per 1-0 sul Besiktas. Ilsi presenta a questa sfida dopo lo spettacolare pareggio 3-3 in campionato contro l’Heerenveen e dovrebbe puntare in avanti su Lammers, appoggiato alle spalle da Steijn.Dalla parte opposta invece ilsi presenterà in Olanda con un probabile 4-3-3, con il tridente formato da Hauge, Maatta e Hogh.