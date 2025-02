Justcalcio.com - Tuttosport – “Dal compitino al compito, Motta sta rivoluzionando la Juve”

2025-02-12 12:30:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di:La vittoria dellasul Psv ha creato un certo dibattito. Chi ha parlato del gioco, chi dell’atteggiamento e chi, invece, die del momento della squadra. Fabio Capello ha analizzato a Sky Sport la gara di Champions e ha detto la sua sui bianconeri: “È stata una partita equilibrata, non semplice per la. Pensavo potesse dominare più facilmente. Ha subito un gol e subito altre situazioni non facili. Poi il risultato la premia perché ha fatto qualcosa di più”. L’ex allenatore e ora opinionista poi si è soffermato anche sul modo di giocare. Capello,e ildiFabio Capello è andato oltre nell’analisi: “Sta cercando un certo tipo di gioco con la. Io penso, da ex allenatore, quando hai determinati giocatori ma poi vedi caratteristiche diverse cerchi in questo momento di farli girare in questo modo”.