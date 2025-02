Lopinionista.it - Tutta l’emozionalità cromatica dell’osservazione della natura nel Fauves paesaggistico di Catherine Baylet

Leggi su Lopinionista.it

L’ambiente che circonda l’artista è spesso una costante fonte di ispirazione grazie alla quale il singolo autore non solo riesce a raccontare ciò che il suo sguardo osserva, ma talvolta lo trascende interiorizzandolo e restituendo sotto forma di immagine pittorica una visione più intima, più personale dove il colore diviene punto focalenarrazione; così la riproduzione perfetta del visibile perde la sua rilevanza e tutto viene rappresentato con una forma insolita, con un’impronta assolutamente soggettiva e per questo rivelatrice dell’animo dell’esecutore dell’opera. La protagonista di oggi appartiene alla categoria di artisti che da un lato reinterpretano linguaggi espressivi del passato ma dall’altro tendono a sfuggire a ogni classificazione per la loro attitudine a sperimentare, mescolare e mettere in dialogo tecniche e materiali differenti attraverso cui danno origine a una propria ed esclusiva cifra pittorica.