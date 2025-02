Panorama.it - Turismo: Per il secondo anno l’Italia batte la Grecia e la Spagna

vince e. Parlando diresta regina d’Europa, per ilconsecutivo nella classifica generale dell'European Tourism Reputation Index. Ilitaliano nel 2024 ha rappresentato il 10,8% del Pil e si prevede arrivi in dieci anni al 12,6%.Con 115,5 puntisi è confermata al primo posto anche nel 2024 nella classifica elaborata dall'Istituto Demoskopika. Seconda la(108,4 punti) e poi la(102,8 punti). La graduatoria è fatta in base a quattro indicatori chiave: ricerca della destinazione, popolarità, valutazione dell'offerta turistica e social reputation. L'Italia eccelle in due dei quattro parametri: la ricerca della destinazione e la popolarità. Ottiene, inoltre, unposto nella valutazione dell'offerta turistica, che comprende ricettività, ristorazione e attrazioni culturali.