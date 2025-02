Turismo le aree marine protette della Campania protagoniste alla Bit di Milano

Leggi su Ildenaro.it

Ottimo riscontroBorsa Internazionale deldi, che si è svolta a Rho dal 9 all’11 febbraio, per il convegno fortemente voluto dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, gestore delleSanta Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi eMasseta, e organizzato domenica 9 in collaborazione con la Regione, che lo aveva inserito nel suo programma ufficiale, subito dopo la conferenza di apertura del governatore Vincenzo De Luca, il quale aveva sottolineato nel suo discorso il valore dei parchi nazionali erete regionale delle, anche in un’ottica di qualificazione dell’offerta turistica.“Tutela e: un paradigma di sviluppo sostenibile. Dalleun modello replicabile su scala più vasta”, l’argomento che ha consentito ai relatori di portare le loro esperienze dirette, sul campo,gestione delle