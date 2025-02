Oasport.it - Tuffi, Matteo Santoro segue Chiara Pellacani negli USA: l’azzurro si allenerà a Miami

Leggi su Oasport.it

Non un tuffo nel vuoto.ha preso la sua decisione,ndo le orme della sua amica nella Nazionale italiana di. Il talentuoso atleta nostrano, seguito da Alice Palmieri e soprattutto più giovane medagliato della storia della specialità nostrana in un Mondiale dopo l’argento conquistato nel sincro in coppia cona Budapest 2022 (oltre ad altre medaglie internazionali), andràStati Uniti, ovvero araggiungendo.Il trasferimento ci sarà nel prossimo agosto, dopo i Mondiali di Singapore. La sua gestione tecnica sarà curata da Dario di Fazio (capo allenatore) e Rio Ramirez. Non è stato un ultimo periodo facile per, come rivelato a OA Sport: “Sono stato fermo due mesi per un problema al ginocchio, che si sta risolvendo ed ora sto andando, diciamo, a provare.