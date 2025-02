Formiche.net - Trump vuole Tokyo come alleato chiave nell’IndoPac. Intervista a Nagao

Dopo l’incontro tra il presidente statunitense, Donald, e il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba alla Casa Bianca, Formiche.net ha approfondito con Satoru, fellow dell’Hudson Institute basato a, le prospettive delle relazioni bilaterali tra Washington e, il ruolo dell’Indo-Pacifico nella politica estera statunitense e la collaborazione tra Giappone e Nato.evidenzia che l’attuale equilibrio nei rapporti Usa-Giappone è basato sulla volontà di evitare tensioni commerciali eccessive per non compromettere l’aumento del budget difensivo giapponese, cruciale in ottica regionale. Sul piano della sicurezza, l’Indo-Pacifico continuerà a essere centrale per la politica estera di, con iniziativeil Quad e l’Aukus che resteranno pilastri strategici. Infine, la cooperazione con la Nato, già emersa durante la crisi ucraina, rappresenta una priorità nell’ottica di condivisione delle responsabilità di sicurezza tra gli alleati.