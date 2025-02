Ilfattoquotidiano.it - “Trump vuole la Groenlandia? Allora compriamo la California”: la petizione in Danimarca raggiunge oltre 200mila firme

Nelle sue prime settimane alla Casa Bianca ha rinominato il Golfo del Messico in Golfo d’America (“un bellissimo nome, appropriato”), e ha dichiarato di “prendere” Gaza (“Non c’è niente da comprare. La prenderemo, la terremo, la custodiremo gelosamente”) per farne una “riviera” con “molti posti di lavoro per la popolazione del Medio Oriente“. E tra le mire espansionistiche di Donaldne è spuntata un’altra: la. Il presidente americano ha infatti dichiarato di volerla acquisire per motivi di “sicurezza nazionale”, e molto contro la volontà di chi ci abita. Secondo un sondaggio nazionale, quasi la metà dei danesi vede gli Stati Uniti come una minaccia e il 78% si oppone alla vendita del territorio, scrive il Guardian. Così ora la, a cui appartiene la, risponde con una provocazione: selala