Trump litiga pure con il numero uno della Fed | Deve abbassare i tassi di interesse Powell | Decidiamo in base ai dati

L’inflazione accelera negli Stati Uniti, al punto da spingere la Federal Reserve – secondo quanto riporta Bloomberg – a valutare di far slittare a dicembre, e non più a settembre, il prossimo taglio deidi. Tanto basta per accendere lo scontro a distanza tra Jerome, presidentebanca centrale americana, e il presidente Donald. Il tycoon definisce il rialzo dei prezzi nel mese di gennaio «l’inflazione di Biden», scaricando di fatto la colpa sul suo predecessore. Dal suo social Truth,rivolge poi un messaggio che sembra diretto proprio a, il banchiere centrale da lui nominato a capoFed nel 2018: «Ididovrebbero essere più bassi, cosa che va di pari passo con i dazi».La replica di JeromeL’invito diè stato gentilmente declinato dallo stesso, che in conferenza stampa si rifiuta di commentare le dichiarazioni del presidente.