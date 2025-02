Ilfogliettone.it - Trump e Musk tagliano migliaia di posti nel settore pubblico: “L’America deve essere competitiva”

La Casa Bianca ha resoun ordine esecutivo che segna una svolta significativa nella gestione del governo federale statunitense. Il provvedimento, annunciato dal presidente Donalddurante una conferenza stampa nello Studio Ovale, prevede un drastico taglio della forza lavoro federale e introduce nuove regole per le assunzioni nelle agenzie governative. Ogni nuova assunzione dovrà oraapprovata da un funzionario del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge), un nuovo ente guidato dal miliardario Elonattacca i giudici: “Stiamo scovando sprechi e corruzione”Accompagnato daha usato toni duri contro i giudici che, a suo avviso, starebbero ostacolando gli sforzi dell’amministrazione per ridurre sprechi e inefficienze. “Abbiamo trovato miliardi e miliardi di dollari di sprechi, frodi e abusi”, ha dichiarato il presidente.