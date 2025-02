Ilfattoquotidiano.it - Trump, dopo Fogel “un altro americano sarà rilasciato oggi”. La promessa del tycoon alla madre dell’insegnante liberato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undetenutomercoledì, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti DonaldricevendoCasa Bianca Marc, l’insegnanteRussia martedì e riportato a casa su un volo charter dall’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff martedì sera.ha descritto l’accordo con la Russia “molto equo e molto ragionevole” e ha aggiunto “domani verràqualcun”, senza dare però ulteriori dettagli. L’insegnante appenaha elogiato il presidente russo Vladimir Putin parlando di “uno statista molto generoso nel concedermi la grazia”., 63 anni, era detenuto dal 2021 in una prigione della capitale russa per una condanna a 14 anni di detenzione per traffico di droga: ad agosto 2021 è stato fermato con la moglie all’aeroporto di Sheremetyevo al suo arrivo da New York, la polizia ha trovato nella sua valigia un quantitativo di marijuana e olio di cannabis.