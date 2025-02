Trump chiama Putin risponde Usa e Russia tornano a parlarsi anche di Ucraina

Leggi su Formiche.net

L’ultima volta che un presidente americano parlò con Vladimirera febbraio 2022, quando Joe Biden chiese rassicurazioni sull’ammassamento di truppe al confine ucraino: di lì a poco lalanciò l’invasione su larga scala. Poco fa, Donaldha dichiarato che gli Stati Uniti e laavvieranno “immediatamente” i negoziati per porre fine alla guerra in, a seguito di una telefonata con il presidente russo.È in corso un riassetto totale delle relazioni tra Mosca e Washington, e d’altronde non poteva essere altrimenti visto il riassetto totale che gli Stati Uniti di Donaldstanno dando a tutto il sistema della relazioni internazionali. Comunicando della telefonata sul suo social network, Truth Social,ha detto aver concordato di lavorare insieme su un’ampia serie di dossier e aver intenzione di visitare reciprocamente i rispettivi Paesi.