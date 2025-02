Ilfogliettone.it - Trump chiama Putin e Zelensky: “Vogliamo la pace subito”. E ora l’avvio dei negoziati

Leggi su Ilfogliettone.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato su Truth Social di aver avuto una “lunga e altamente produttiva” telefonata con il presidente russo Vladimir, durante la quale i due leader hanno discusso una serie di temi cruciali, tra cui la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, l’energia, l’intelligenza artificiale e il ruolo del dollaro. La conversazione, durata circa un’ora e mezza, si è conclusa con un impegno congiunto per avviare immediatamentevolti a porre fine al conflitto russo-ucraino, cheha definito “una guerra che non sarebbe accaduta se fossi stato presidente”.L’annuncio di: “Milioni di morti da fermare”Nel lungo post pubblicato su Truth Social,ha sottolineato l’urgenza di fermare le ostilità: “Entrambi abbiamo concordato,fermare i milioni di morti che si verificano nella guerra con Russia/Ucraina”.