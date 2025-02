Sbircialanotizia.it - Trump: “Canada diventi Stato Usa”. Re Carlo risponderà?

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il monarca britannico in qualità di capo didelpotrebbe essere coinvolto in una disputa con il presidente Repotrebbe essere coinvolto in una disputa con Donalda causa delle affermazioni del presidente degli Stati Uniti secondo cui ilsarebbe il 51modegli Usa. E' l'opinione di Andrew Marr, .L'articolo: “Usa”. Re? èpubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.