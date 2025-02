Ilgiorno.it - Truffa milionaria contro l’imprenditoria italiana: il ministro Crosetto presenta denuncia ai carabinieri

Milano – Dopo aver condiviso l’accaduto sui social media alcuni giorni fa, ildella Difesa Guidoha depositato formaleairiguardo lamessa in attouna dozzina di nomi illustri dele della finanza. Il politico di Fratelli d’Italia, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha ricostruito davanti ai militari il modo in cui il gruppo criminale ha richiesto ingenti somme alle potenziali vittime spacciandosi – anche attraverso l’uso di programmi di intelligenza artificiali – per lo stessoo per uno dei suoi collaboratori, con la scusa di dover “pagare un riscatto per liberare giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente”. Le denuncete fino a questo momento sono sette. Come clonare la voce con l’intelligenza artificiale e come difendersi dalle truffe in tre semplici mosse Gli imprenditori contattati Tra le persone contattate figurano lo stilista Giorgio Armani, l’imprenditore Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada, ma anche Marco Tronchetti Provera, Massimo Moratti, Diego Della Valle e membri delle famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.