Truffa del finto Crosetto clamoroso | dove hanno ritrovato i soldi rubati a Massimo Moratti

LadelGuido, almeno per quel che riguarda, una delle vittime, a una svolta. Infatti la Procura di Milano, sotto la guida di Marcello Viola, ha recuperato quasi 980 mila euro sottratti all'ex patron dell'Inter attraverso ladelministro della Difesa. Il denaro, ora sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria, secondo quanto si apprende era stato trasferito su un conto bancario olandese dopo una serie di passaggi tra diversi conti. L'ex presidente dell'Inter risulta, al momento, l'unica vittima accertata della banda che si spacciava per il ministro della Difesa, un suo collaboratore e un inesistente generale. Laè scattata la scorsa settimana, quandoè stato contattato con la falsa richiesta di contribuire a un'operazione per liberare giornalisti italiani “rapiti” in Iran e Siria.