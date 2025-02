Lapresse.it - Truffa Crosetto, depositata a Milano la denuncia del ministro

È stata presentata ai carabinieri e saràa breve al pubblico ministero di, Giovanni Tarzia, la-esposto contro ignoti presentata daldella Difesa, Guido, per la tentataorganizzata con il suo nome ai danni del gotha dell’imprenditoria e della finanza italiana.Il, che già giovedì scorso hato sui X il tentato raggiro, ha dettagliato meglio le modalità con cui il gruppo di criminali con appoggi internazionali e conti all’estero chiedeva milioni di euro ai personaggi più facoltosi d’Italia per liberare ostaggi italiani (soldati e giornalisti) sequestrati in Medio Oriente.