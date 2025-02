Quotidiano.net - Trucco perfetto senza spray fissante, come scegliere e usare bene la cipria

Roma, 12 febbraio 2025 – “Vado a inrmi il naso” è una delle frasi iconiche del cinema d’epoca, usata dalle protagoniste per sottrarsi con eleganza a conversazioni indesiderate e concedersi un rapido ritocco alin bagno. Un tempo, laera un must-have della bellezza quotidiana: applicata più volte al giorno, serviva a opacizzare la pelle e a renderla più chiara, in linea con i canoni estetici del momento. Con il tempo, però, l’evoluzione del make-up e l’arrivo di fondotinta sempre più innovativi hanno fatto sì che laperdesse popolarità, lasciando spazio ad altri prodotti. Quel prodotto sembrava destinato a un inesorabile declino, finché alcune versioni moderne non l’hanno riportata in auge, rendendola di nuovo protagonista nel mondo beauty.lagiusta Le ciprie si dividono in due categorie principali: in polvere libera, più leggera e versatile, e in polvere compatta, più pratica per i ritocchi fuori casa ma con un effetto generalmente più coprente.