Trovato a rubare in una casa di Pieve a Nievole | arrestato un 32enne colombiano

in unasi barrica in. I carabinieri della stazione di Montecatini Terme hanno tratto in arresto un individuo colto in flagranza mentre tentava di perpetrare un furto in un’abitazione nel comune di.L’episodio si è verificato nella serata del 5 febbraio, quando una famiglia, al rientro dalla giornata lavorativa, ha notato evidenti segni di effrazione sulla porta d’ingresso della propria abitazione.I proprietari, che stavano per fare ingresso nell’immobile, hanno immediatamente percepito rumori sospetti provenienti dal piano superiore e, dimostrando prontezza di spirito, hanno allertato il numero unico di emergenza 112. La chiamata, tempestivamente gestita dalla centrale operativa, ha consentito il rapido intervento di due pattuglie dell’Arma già impegnate nei servizi di prevenzione sul territorio.