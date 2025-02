Thesocialpost.it - “Trovati morti così”: il dramma di due fratellini, una tragedia immane

Una tragica vicenda ha avuto luogo a Detroit, nel Michigan, dove una bambina di due anni e un bambino di nove anni sono deceduti a causa del freddo all’interno del furgone di famiglia, rimasto bloccato in strada di notte per mancanza di carburante. La madre ha chiesto aiuto, ma i piccoli sonopoco dopo il loro arrivo in ospedale.L’incidente si è verificato lunedì in un parcheggio di un’area commerciale della città, dove la donna aveva lasciato il minivan e si è ritrovata senza benzina, mentre le temperature notturne scendevano drasticamente. L’allerta è scattata intorno all’una di notte, quando la madre si è accorta che il riscaldamento non poteva più funzionare.Dalle indagini preliminari, sembra che la donna vivesse in macchina con i suoi cinque figli, compresi i due bambini, da circa un mese.