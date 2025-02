Trovare ed eliminare file inutili su Windows

Leggi su .com

Se il tuo computer inizia a rallentare o ti accorgi che lo spazio sul disco si sta esaurendo rapidamente, è probabile che ci siano moltiche occupano memoria. Fortunatamente,offre diversi strumenti e metodi per identificare e rimuovere questi, aiutandoti a ottimizzare le prestazioni del sistema. In questo post, ti guideremo attraverso i passaggi peredtemporanei o superflui che occupano spazio disco su.1) Utilizzare lo strumento di pulizia del disco (Disk Cleanup)La pulizia disco di cui parlo è quella classica di default presente in ogni computer, sia7 che11 e10. Se si aprono le risorse del computer e si preme il tasto destro del mouse sull'icona di un hard disk, nella scheda generale che mostra lo spazio utilizzato, c'è il tasto "Pulizia Disco".