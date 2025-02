Spettacolo.periodicodaily.com - Trento Live Fest 2025: La Prima Edizione del Festival Musicale in Trentino

Quest'estate la città di Trento si prepara ad accogliere la prima edizione del Trento Live Fest 2025: il festival che unisce musica e territorio e che si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dei viaggi. Il festival si svolgerà nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno e giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio all'interno della Trento Music Arena (Via di S. Vincenzo, Trento) che, per l'occasione, ospiterà alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale italiano.