Trenord, Severini nuovo amministratore delegato

Andreaè ufficialmente ildi, carica finora detenuta da Marco Piuri, che resta direttore generale di FNM. Manager 50enne con oltre 18 anni di esperienza in aziende attive nei settori della consulenza, delle infrastrutture, dei servizi digitali e dell’entertainment, tra le quali PSC e Italtel,, si legge nella nota diffusa ieri da, "ha acquisito una solida expertise nella gestione di trasformazioni aziendali e nel coordinamento di processi di ristrutturazione. È tra i fondatori di A2MX Monitor, start up che monitora e analizza infrastrutture e costruzioni". "Nel ringraziare gli azionisti per la fiducia – ha dichiarato il diretto interessato – raccolgo questa sfida con grande entusiasmo e con la certezza di poter contribuire alla crescita di questa grande azienda chiamata ogni giorno a servire la mobilità in Lombardia di centinaia di migliaia di persone".