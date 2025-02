Thesocialpost.it - Treno alta velocità travolge tir al passaggio a livello: passeggero morto e feriti in Germania

Leggi su Thesocialpost.it

Terribile incidente dalle conseguenze, purtroppo, molto gravi: una persona ha perso la vita a seguito delle ferite riportate nello scontro tra unade un autoarticolato a sud di Amburgo. Nello scontro, avvenuto sulla tratta Amburgo-Harburg e Maschen, sono rimaste ferite altre 25 persone.Leggi anche: Andrea muore così in vacanza, sotto gli occhi degli amici: la tragedia all’improvviso Le restanti 269 persone a bordo delIce sarebbero rimaste illese. Secondo quanto emerso, il camion è rimasto bloccato mentre tentava di attraversare un. L’autista è sto fuori dal veicolo appena in tempo, mentre il macchinista ha attivato il freno di emergenza ma non ha potuto evitare l’impatto.L'articolotir alinproviene da The Social Post.