Lapresse.it - Treni, cantieri e lavori Pnrr: Donnarumma mette in guardia sui cantieri

tra. L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio– parlando in audizione alla commissione Trasporti alla Camera –insuidiffusi nel Paese.“E’ indubbio che la densità dipresenti sul nostro territorio sia quanto di storicamente più elevato si è visto da decenni – afferma– questo perché c’è una sovrapposizioni di due elementi e uno è ilche è un progetto importantissimo per il nostro Paese e facciamo di tutto per fare la nostra parte; da ingegnere avrei pianificato le attività di maniera diversa. L’altro elemento è la manutenzione straordinaria. Questisono necessari. Tratti di rete hanno bisogno di essere messi a posto per garantire la sicurezza del trasporto, che è il nostro mantra”.