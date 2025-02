Tre Ciotole | al via le riprese del film con Alba Rohrwacher sull’ultimo romanzo di Michela Murgia

Leggi su Cinefilos.it

Tre: al via ledelcondiInizieranno a Roma il prossimo 3 marzo ledi Tre. Ilè una produzione italo-spagnola di Cattleya – parte di ITV Studios – Ruvido Produzioni, Bartleby, insieme a Buenapinta Media, Bteam Prods, Colosé Producciones e Perdicións, Vision Distribution e in collaborazione con Sky e con la partecipazione di MAX in Spagna. Il progetto è realizzato con il sostegno MIC – DGCA Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.Tresarà distribuito in Spagna da BTeam Pictures e in Italia e nel resto del mondo da Vision Distribution, che gestisce anche le vendite internazionali, a partire dall’EuropeanMarket (EFM), che si aprirà domani.Ilè tratto dall’omonimo libro Tredi, edito in Italia da Mondadori con oltre 200 mila copie vendute.