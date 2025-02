Quotidiano.net - Tre Ciotole: al via a Roma le riprese del film di Isabel Coixet con Alba Rohrwacher

Inizieranno ail 3 marzo ledi Tretratto dall'omonimo libro di Michela Murgia, edito in Italia da Mondadori con oltre 200 mila copie vendute. Ilè diretto dall'acclamata regista spagnola(Un Amor, La mia vita senza me, La vita segreta delle parole, Maps of the sounds of Tokyo) e ha come protagonistie Elio Germano. Una produzione italo-spagnola di Cattleya - parte di ITV Studios - Ruvido Produzioni, Bartleby, insieme a Buenapinta Media, Bteam Prods, Colosé Producciones e Perdicións, Vision Distribution e in collaborazione con Sky e con la partecipazione di MAX in Spagna. Il progetto è realizzato con il sostegno MIC - DGCA Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Tresarà distribuito in Spagna da BTeam Pictures e in Italia e nel resto del mondo da Vision Distribution, che gestisce anche le vendite internazionali, a partire dall'EuropeanMarket (EFM), che si aprirà domani.