Ilfattoquotidiano.it - Tre anni dalla guerra in Ucraina: l’Ue resta fuori dai negoziati e paga il suo prezzo

di Stefano BrigantiTra una manciata di giorni il conflitto russo-ucraino sarà giunto al suo terzoversario. Treche hanno cambiato radicalmente lo scenario del continente europeo: economico, sociale, geopolitico e culturale. Un conflitto che da febbraio 2022 a novembre 2024 ha seguito un corso unicamente bellico. Sinprima settimana si è capito quali fossero gli schieramenti in campo. Per l’occidente democratico, il 24 febbraio 2022 è il presidente americano Joe Biden ad annunciarlo: “Abbiamo Usa costituito un’alleanza di oltre 50 paesi a fianco dell’”. Una coalizione “Usa Allied & Partners” per abbattere l’autocrazia della Federazione Russa di Putin, che aveva in modo “unprovoked” invaso l’. Gli Stati Uniti dettano la strategia della coalizione seguendo le linee indicate dallo studio 2019 della Rand Co.