Sport.quotidiano.net - Travolgente Rimini. Sei gol alla Carrarese

Quattro volte Jallow e Rubino che concede il bis. Così, la Primavera deldavanti al pubblico amico non ha lasciato scampo(6-2). Un successo che permettesquadra di mister Biavati di raggiungere la Triestina al quarto posto in classifica, a quota 25, a 7 punti dal Mantova primo della classe. Un successo che rilancia le quotazioni della squadra biancorossa.: Generali, Ciavatta, Bacchiocchi, Camiciottoli, El Archi, Aruta (37’ st Sposato), Mini (48’ st Shei), Lepri (30’ st Nava), Jallow (30’ st Toni), Conti (37’ st Urciuoli), Rubino. A disp.: Mordenti, Barretta, Fabbri. All.: Biavati.: Ferrara, Bertellotti (1’ st Nardini), Cucurnia (7’ st Lemmetti), Kovalenko (30’ st Bartoli), Perillo (27’ st Vuturo), Tsoulkanis, Bernabè, Liberali (1’ st Martinelli), Tenca, Betti, Luciani.