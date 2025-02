Parmatoday.it - Traversetolo, con lo Sportello sociale, nasce la Casa della comunità

Leggi su Parmatoday.it

Con looperativo nella struttura di via IV Novembre, lasalute didiventa. Lo, fino al 22 gennaio scorso aperto nella sede del Comune in piazza Vittorio Veneto, completa la struttura dell’Azienda Usl e dà il via al modello.