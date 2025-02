Anteprima24.it - Trasporti, Ferrante (Mit): “A fine marzo consegna nuovi lavori sulla Ss Fortorina”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il nostro impegno per lo sviluppo infrastrutturale della Campania continua a produrre risultati concreti: aavrà luogo ladeirelativi al primo stralcio del lotto 1 della variante di San Marco dei Cavoti alla Ss 212 ‘della Val Fortore’ e alla Ss 369 ‘Appulo –’. È un grande passo in avanti a favore delle aree interne che, attraverso il potenziamento della mobilità, vedranno accrescere la propria attrattività nei confronti di nuove attività economiche e produttive. Terrò un sopralluogo in occasione di questo primo traguardo a testimonianza della concreta vicinanza del Governo ai nostri territori.” Lo rende noto il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit, Tullio, che aggiunge: “Iche tra poco più di un mese prenderanno avvio, grazie alla sinergia con le strutture regionali di Anas e con il Commissario straordinario ing.