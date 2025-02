Agi.it - Trasportava la droga “al fresco” in una borsa frigo. Arrestato a Pomezia

AGI - Gli agenti lo hanno colto mentre stava caricando unain macchina. Ma non c'era alcun pranzo all'interno, bensì 70 panetti di hashish suddivisi all'etto, per un peso complessivo di circa 7 kg, già confezionati per la vendita. A intercettare la sua partenza sono stati gli investigatori del III Distretto Fidene Serpentara, che hanno colto il pusher di sorpresa. Il trucco ingegnato dall'uomo per aggirare i controlli non è infatti sfuggito all'occhio attento dei poliziotti, che hanno immediatamente intimato l'alt. La perquisizione del veicolo ha consentito agli agenti di scovare, inoltre, all'interno del bagagliaio, un secondo pacco all'interno del quale erano nascosti 4,5 kg di marijuana. L'uomo, un 46enne residente ai Castelli Romani, è finito quindi in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.